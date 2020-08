Ajax heeft geen kind aan RKC Waalwijk in oefenduel + reacties Schuurs en Blind

AMSTERDAM - Ajax is sterk gestart aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. In de eerste oefenwedstrijd die de Amsterdammers speelden maakten zij zaterdagavond korte metten met sparringspartner RKC Waalwijk: 6-1.

Pro Shots / Thomas Bakker

Na tien minuten voetbal was de ploeg van trainer Erik ten Hag al erg dicht bij de openingstreffer. Een vrije trap van Zakaria Labyad spatte uiteen op de paal. Het was uiteindelijk Lassina Traoré die de 1-0 voor zijn rekening nam. De spits stond op de goede plek na een combinatie tussen Dusan Tadic en Quincy Promes. Mario Bilate maakte er bijna razendsnel 1-1 van, maar Maarten Stekelenburg bleek voor hem een sta-in-de-weg. Terwijl een inzet van Daley Blind voor rust nog naast ging via RKC-doelman Etiënne Vaessen en de paal, werd de marge kort na de thee wel uitgebreid tot twee doelpunten. Klaas-Jan Huntelaar tikte binnen op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp. Diezelfde Ekkelenkamp was kort daarna ook trefzeker via een kopbal uit een corner van Razvan Marin (3-0).

Pro Shots / Jasper Ruhe

Het was op dat moment eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff ArenA en dat drukte zich uit op het scorebord. De Braziliaanse aanwinst Antony kreeg veel ruimte van de RKC-verdedigers, kwam naar binnen een schoot raak door de benen van ex-Ajacied Kostas Lamprou. Nadat Teun van Grunsven namens RKC nog wat terugdeed (4-1) en Antony zijn tweede van de avond binnen had getikt, zorgde Huntelaar op aangeven van Noa Lang voor het slotakkoord: 6-1. Opstelling Ajax eerste helft: Stekelenburg; Mazraoui, Schuurs, Blind, Martinez; Alvarez, Labyad, Gravenberch; Tadic, Traoré, Promes Opstelling Ajax tweede helft: Stekelenburg, Tagliafico, J. Timber, Eiting, Marin, Huntelaar, Van de Beek, Ekkelenkamp, Antony, Lang en Rensch

Perr Schuurs Schuurs werd in de rust aangesproken door de nieuwe assistent-trainer Winston Bogarde. "Ik moet als speler meer mijn kracht gaan gebruiken, dat kon hij als geen ander. De laatste weken is hij erg met me bezig om dat te laten zien. Dat kwam hij tegen mij zeggen." Door het vertrek van Joël Veltman naar Brighton & Hove Albion FC komt er een plek op de positie van centrale verdediger vrij. "Ik heb vorig jaar ook op mijn kans moeten wachten, toen Matthijs (De Ligt red.) vertrok", vervolgt de Limburger. "Joël kwam destijds heel sterk terug. Ik moest vooral met hem concurreren. In vergelijking met vorig jaar zijn mijn kansen wel realistischer geworden." Tekst gaat verder onder de video

Quote "In vergelijking met vorig jaar zijn mijn kansen wel realistischer geworden" AJAX-VERDEDIGER PERR SCHUURS

Schuurs over Bogarde en kansen - NH Nieuws

Quote "We hebben allemaal kunnen zien dat hij kwaliteiten heeft" Ajax-verdediger daley blind

Daley Blind vormde samen met Schuurs het centrale verdedigingsduo in de eerste helft tegen RKC. "Ik heb al vaker met hem gespeeld. We hebben een goede samenwerking vandaag gehad. We zullen dichter naar elkaar toe moeten groeien. Ik kijk ernaar uit wat de toekomst brengt." Net als zijn trainer had Blind mooie woorden over voor de uitblinkende Antony. "Als een nieuwe speler komt, zijn er altijd wel bepaalde verwachtingen. Maar het is mooi om te zien dat zo'n jongen zich zoveel mogelijk op zijn gemak probeert te voelen. David Neres helpt hem ook veel. We hebben allemaal kunnen zien dat hij kwaliteiten heeft."

Blind over Schuurs en Antony - NH Nieuws

