Vier Duitse tegenstanders voor Ajax

De oefenwedstrijden tegen Holstein Kiel en Union Berlijn zijn besloten. Bij de duels met Hertha BSC en Eintracht Frankfurt is waarschijnlijk wel publiek welkom. Daar komt later informatie over naar buiten.

Dinsdag 25 augustus: Ajax - Holstein Kiel

Dinsdag 25 augustus: Ajax - Hertha BSC

Zaterdag 29 augustus: Ajax - Eintracht Frankfurt

Zondag 30 augustus: Ajax - Union Berlin

Zaterdag reizen de Amsterdammers af naar Oostenrijk. Daar speelt Ajax twee oefenwedstrijden. Wolfsberger AC en RB Salzburg zijn daar de opponenten. Donderdag wacht eerst nog een treffen met FC Utrecht in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap is dan om 18.45 uur.