Ajax-trainer Erik ten Hag miste supporters: "Voetbal mét publiek maakt het mooier"

Geen supporters

Ajax oefende tegen RKC Waalwijk zonder publiek. De gemeente Amsterdam heeft geen vergunning afgegeven. "Ik vond het heel erg jammer dat er vandaag geen supporters bij konden zijn", begint Ten Hag. "Wij hopen dat het weer zo snel mogelijk met publiek kan. In de Bundesliga, Premier League of Champions League hebben we allemaal kunnen zien dat het zonder publiek anders is. Voetbal mét publiek maakt het nog mooier."

