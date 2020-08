Ajax in eerste duel op trainingskamp te sterk voor Wolfsberger

BRAMBERG - Ajax heeft ook de derde wedstrijd tijdens de oefencampagne afgesloten met een zege. Op het trainingskamp in Oostenrijk was de ploeg van trainer Erik ten Hag met 2-0 te sterk voor Wolfsberger.

Ajax kwam al vroeg op voorsprong tegen de Oostenrijkse nummer drie van vorig seizoen. Na een handige touch van Donny van de Beek schoot Quincy Promes de 1-0 tegen de touwen. De Oranje-international had de marge snel daarna ook kunnen verdubbelen, maar zijn kopbal ging over het doel van Wolfsberger. Ook Van de Beek had een grote kans om de Amsterdammers op 2-0 te zetten. De middenvelder kreeg de bal voor de voeten na een vlotlopende aanval, maar hij prikte opvallend ver naast het Oostenrijkse doel.