'Waterkelder' zou bomen op Larense Brink van omstreden kap kunnen redden

LAREN - Een ondergrondse waterkelder: daarmee moet de omstreden kap van 41 bomen op de Larense Brink worden tegengegaan en moet er toch een oplossing komen voor de wateroverlast na regenval. Dat plan oppert althans de Larense VVD na alle ophef over de Brink de laatste tijd.

Er is al weken veel ophef in Laren over de voorgenomen bomenkap op de Brink voor de aanleg van een 'wadi', een grote kale kuil waar regenwater mee opgevangen kan worden. Veel Laarders vinden dat de Brink, het kenmerkende dorpshart van Laren, te veel wordt aangetast als er tientallen bomen weg moeten.

Als gevolg van alle ophef besloten burgemeester en wethouders eerder deze week het plan voorlopig in de ijskast te zetten en eerst te gaan praten over andere oplossingen.

Bergbezinkbassin tegen wateroverlast

De Larense VVD-fractie oppert om onder de Brink een zogeheten bergbezinkbassin aan te leggen, een ondergrondse kelder waarmee overtollig regenwater opgevangen kan worden. Dat zou de wateroverlast van Laren oplossen, maar zou er vooral voor zorgen dat het karakter van de door Laarders geliefde Brink behouden blijft.

Voor de aanleg van zo'n waterkelder moeten er ook wel bomen worden gekapt, maar veel minder dan de geplande 41 bomen die nu weg zouden moeten. Volgens de VVD-fractie zou meer dan de helft van de bomen kunnen blijven staan.

Kelder op plek van ongezonde bomen

De VVD stelt dat het bergbezinkbassin bovendien op een plek kan komen waar al bomen met een geringe levensverwachting staan. Met andere woorden: bomen die toch beter al gekapt kunnen worden, zodat gezondere bomen in betere omstandigheden door kunnen leven.

De Larense gemeenteraad vergadert volgende maand over hun het nu verder moet met het Brinkplan. De VVD-fractie hoopt dat burgemeester en wethouders haar alternatief serieus in overweging wil nemen.