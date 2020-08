Laarders fel tegen plan om bomen te kappen: "Van de Brink blijf je af"

"Ik vind het verschrikkelijk. Echt. Ik begrijp niet hoe iemand dit kan verzinnen," zegt Julia Lommel. "Als je gevoel voor Laren hebt, dan ga je niet het hart van het dorp verwoesten."

Het plan van de gemeente om 41 bomen te kappen op de Brink in het centrum is volgens haar niet nodig. "Het is bedacht om wateroverlast tegen te gaan bij hevige regenval, maar daar zijn veel betere én goedkopere manieren voor."

Handtekeningen

Samen met een groepje inwoners zamelt ze handtekeningen in. "We hebben er nu al zo'n 2000 en hopen na het weekend op de 3000 te zitten. Die willen we overhandigen aan de burgemeester. Op de Brink natuurlijk."

Ook Thekla Janssen zette haar handtekening: