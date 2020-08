Groot ongemak op station Haarlem: lift doet het twee weken niet

HAARLEM - Groot ongemak op het station van Haarlem. De lift naar de middenperrons doet het niet. Reizigers in rolstoelen, met kinderwagens of die slecht ter been zijn, kunnen tot 9 september niet zelfstandig naar of van de perrons van spoor 3,4,5 en 6.

NH Nieuws/Jelle Dijkstra

Dit is de enige lift naar deze perrons. Volgens eigenaar ProRail is de lift verouderd en vaak in storing. Daarom is er groot onderhoud nodig dat tot 9 september duurt. Kooi, schachtdeuren en liftbesturing worden vervangen. De lift kan daarna weer jaren mee, aldus ProRail. ProRail zegt te betreuren dat 'het werk voor hinder zorgt'. Om reizigers tegemoet te komen zijn er servicemedewerkers op het station aanwezig om hulp te bieden. Reizigers die gebruik maken van NS Reisassistentie worden geholpen bij het kiezen van een alternatieve reis. Op de site van NS staat dat de lift buiten gebruik is. Dit kunnen treinreizigers lezen als ze naar Haarlem gaan.

Quote 'We hopen dat ze er meer vaart achter zetten' Wilfried Hakkenberg, Rover Haarlem

Reizigersorganisatie Rover Haarlem zegt verontrust te zijn doordat de lift zolang uit de roulatie is. De vereniging heeft geen klachten van reizigers over de lift binnen gekregen. Voorzitter Wilfried Hakkenberg roept ProRail op 'zo snel mogelijk voor vervanging te zorgen'. Dat zit er dus niet in. "Ja, twee weken heeft een aannemer wel nodig voor zo'n klus. Dat klinkt wel reëel. We hopen in ieder geval dat ze er meer vaart achter zetten."