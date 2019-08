Acht kanshebbers voor titel 'mooiste station van Nederland': "Wat? Haarlem geen kandidaat?"

HAARLEM - Van Eindhoven tot Den Haag en van Valkenburg tot Groningen: in totaal dingen acht Nederlandse treinstations mee naar de NS-titel 'Het mooiste station van Nederland'. Hoewel Noord-Holland met de stations Amsterdam Amstel en Amsterdam Centraal ook kanshebbers in de gelederen heeft, hoor je daar vrijwel niemand over. Het ontbreken van station Haarlem maakt de tongen juist wel los. "Wat suf dat dit mooie station niet is genomineerd."

"Lieve stoomvervoerders...geloof dat jullie je historie een beetje zijn vergeten", schrijft een criticaster van de verkiezing. "In september is het alweer 180 jaar geleden dat jullie voor het eerst mochten rijden. Éen station was begin/eindpunt...en die hoort tot echt op het lijstje."

Het gaat hierboven over station Haarlem, een markant gebouw dat in 1908 werd geopend, en inmiddels dus 111 jaar in gebruik is. Als enige Nederlandse station is het in Jugendstil-stijl gebouwd, waarmee het tot een van de eyecatchers van de provinciehoofdstad behoort.

Films

Behalve onder de duizenden forensen die zich dagelijks aan het station vergapen, is het ook onder filmmakers een populair gebouw. Zo is het in films als Oceans Twelve, Zwartboek en Het Meisje met het Rode Haar als decor gebruikt.

Ondanks al die lof is het station blijkbaar niet bijzonder genoeg voor een nominatie als een van de acht mooiste stations van Nederland. "Er is een nominatie geweest en helaas kunnen we niet elk station ter verkiezingen stellen", reageert de NS op de kritiek. "We hebben er acht uitgekozen die het meest benoemd zijn."

In een toelichting aan NH Nieuws vertelt een woordvoerder dat de nominatie via 'crowdsourcing' heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: NS heeft haar volgers via socialmediakanalen gevraagd wat zij het mooiste station vinden, om vervolgens de acht vaakst genoemde te nomineren.

'Goede concurrent'

"Wij waren ook verbaasd", zegt de woordvoerder over het gebrek aan stemmen voor het station in de Spaarnestad. Of Haarlem net of ver buiten de nominaties is gevallen, weet hij niet. Wel stelt hij dat het 'een goede concurrent is van andere klassieke stations als Groningen, Amsterdam Amstel en Valkenburg'.

Inderdaad, van de genomineerde stations worden Groningen en Valkenburg vaak genoemd. Toch wordt Haarlem zo vaak genoemd, dat je je afvraagt hoe het kan dat het station geen kanshebber is. "Natuurlijk is het station van Haarlem de mooiste", reageert ene Kina. "Het oudste én mooiste station van Nederland is wat mij betreft: Haarlem!", schrijft Nico.

Weer iemand anders laat weten het Haarlemse stationsgebouw 'alleen al' te waarderen om z'n 'vele mooie mozaïeken'. "Wow, waarom staat station Haarlem hier niet tussen? Lijkt me toch duidelijk en algemeen bekend (ook aan de reacties hier te zien) dat station Haarlem een van de mooiste oudste stations van NL is", vat een vrouw het samen.

Niet herzien

De NS is niet van plan de lijst met genomineerde stations te herzien, maar roept alle fans van station Haarlem op bij een eventuele volgende verkiezing op eerder te reageren.

Wie ondanks het ontbreken toch een stem wil uitbrengen, kan dat doen door in onderstaande Facebook-post de foto van het betreffende station te liken. Een stem uitbrengen via Instagram of Twitter kan ook. Meerdere keren stemmen via verschillende kanalen is geen probleem, benadrukt de vervoerder.