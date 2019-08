Ambtenaren denken aan nieuwe stations in Haarlem én elke 5 minuten een metro-trein

HAARLEM - Komen er twee nieuwe treinstations in Haarlem? Rijdt in 2050 elke 5 minuten een trein van en naar Amsterdam? Komt er zelfs een soort metrolijn die Leiden, Haarlem en de IJmond met Amsterdam verbinden? Dit nieuws zette de hoofdstad vandaag online.

In Haarlem reageert wethouder Robbert Berkhout, bij monde van zijn woordvoerder, ronduit verrast. "Dit is van Amsterdam en voor rekening van Amsterdam. Wij vinden er niets over, het is niet met ons overlegd. Twee nieuwe stations in Haarlem? Die staan niet op ons vizier, maar kunnen er in de toekomst wel komen. Er is nu geen sprake van een plan. Het heeft geen bestuurlijke en politieke status."



De kaart die de gemeente Amsterdam online zette, met daarop de nieuwe stations

De woordvoerder legt uit dat Haarlem in het najaar met een eigen Mobiliteitsplan komt. Daar kan uit voortkomen dat er nieuwe stations nodig zijn. Dat kan reden zijn om te gaan pleiten voor nieuwe stations. Maar nu is het veel te voorbarig daarover te spreken, meent Haarlem. Over de inhoud van het mobiliteitsplan valt nu nog niks te zeggen.

Navraag bij de gemeente Amsterdam leert dat het om een vakblad van ambtenaren gaat dat Plan Amsterdam heet. Dit keer gaat het themanummer over openbaar vervoer. Ambtenaren speculeren erop los en schrijven scenario's uit. Dat werkt door op detailniveau. Er zijn zelfs hele kaarten gemaakt met alle treinlijnen en stations die de ambtenaren willen. Een woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma noemt het plaatsen van het vakblad, onder het kopje 'Nieuws' op de site, "slordig van onze kant".

Na vragen van NH Nieuws is het nieuwsartikel op die site aangepast. "Dit is te voorbarig. Het is een beetje speculeren. De mobiliteitsafwegingen moeten we allemaal nog maken. Dit plan heeft geen bestuurlijke waarde en het artikel is alleen bedoeld om dit vakblad onder de aandacht te brengen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden."