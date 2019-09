Wordt het station van Haarlem óók een 'Centraal Station'?

HAARLEM - Bij een grote stad hoort een 'Centraal Station'. Amsterdam heeft er een - en sinds kort ook Arnhem, Eindhoven en Amersfoort. Maar op de gevel van het hoofdstation van Haarlem ontbreekt vooralsnog de toevoeging 'Centraal'. Waarom?

Menig Haarlemmer spreekt al jaren over 'Haarlem Centraal', wanneer hij of zij het heeft over het monumentale stationsgebouw uit 1908. Dat is niet gek: de stad heeft immers twee treinstations en het station lijkt met haar prachtige grote ronde kappen op het hoofdstation van een wereldstad.

Deze week werd bekend dat de stations van Amersfoort en Eindhoven binnenkort het erepredikaat 'Centraal' mogen dragen. Eerder kreeg Arnhem ook al deze titel. Samen met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag telt ons land nu acht centrale stations. Maar Haarlem ontbreekt in dit rijtje.

Zal dit bord ooit in Haarlem te zien zijn? Tekst gaat door onder de foto



ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet en daarmee ook de stations, bepaalt of een station de prestigieuze titel mag dragen. Hiervoor heeft de organisatie een aantal voorwaarden opgesteld. Zo moet een station minimaal 40.000 dagelijkse in- en uitstappers hebben (Haarlem heeft er 42.000) en moet de stad minimaal 100.000 inwoners hebben (Haarlem heeft er 156.000).

So far so good, zou je denken. Toch is er één voorwaarde waar Haarlem - vreemd genoeg - niet aan voldoet. Een stad moet namelijk naast het hoofdstation nóg twee stations hebben. En dat heeft Haarlem niet.

Derde station?

Want hoewel er plannen zijn voor een derde en vierde station in Haarlem, moet de stad het voorlopig doen met 'Haarlem' en 'Haarlem Spaarnwoude'. Station Bloemendaal ligt praktisch in Haarlem, maar nét over de gemeentegrens.

Mocht het ooit zo ver komen, dan moet de gemeente ProRail verzoeken de stationsnaam aan te passen. Een speciale commissie gaat er dan naar kijken. Ook moet Haarlem zelf de kosten betalen voor het aanpassen van de bordjes en het computersysteem.