Liza van der Most en Eshly Bakker verlengen tot 2021 bij Ajax Vrouwen

AMSTERDAM - Voetbalsters Liza van der Most en Eshly Bakker hebben hun contract bij Ajax Vrouwen met één jaar verlengd. Zij liggen nu tot 2021 vast in Amsterdam.

De 26-jarige Van der Most heeft de meeste wedstrijden voor de Ajax Vrouwen achter haar naam staan en speelt sinds de oprichting van de vrouwentak bij de Amsterdammers. Op 19 maart 2019 speelde ze haar 167e wedstrijd voor de Ajax Vrouwen, waarmee ze het record verbrak van Desiree van Lunteren. Van der Most behoorde ook tot de selectie van de Oranje Leeuwinnen die in 2017 Europees kampioen werden.