Ajax Vrouwen voorlopig zonder zwangere Desiree van Lunteren

AMSTERDAM - Ajacied Desiree van Lunteren is zwanger. De 27-jarige verdedigster verwacht half december te bevallen en komt daardoor dit kalenderjaar niet meer in actie. Maandag maakte Van Lunteren het nieuws aan haar ploeggenoten bekend.

Op de website van Ajax geeft ze aan dat ze nog niet klaar is met vrouwenvoetbal in clubverband. "Ik ga er alles aan doen om dit seizoen nog in actie te komen en zo fit mogelijk terug te komen. In ieder geval heb ik in Daphne Koster (die zelf terugkwam na de geboorte van haar eerste kind, red.) een voorbeeld en adviseur op dit gebied. Zo zijn er nog veel meer atletes die laten zien dat een kind krijgen niet in de weg van een topsportcarrière hoeft te staan. Ik kijk ernaar uit die draad weer op te pakken, maar uiteraard ga ik eerst genieten van deze bijzondere periode”, aldus de aanstaande moeder.

Van Lunteren traint de komende maanden apart van de groep.