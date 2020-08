Stede Broec en Opmeer: "Extra financiële steun vanuit de provincie is zeer welkom"

WEST-FRIESLAND - In een brief heeft de Provincie de minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren opgeroepen om snel extra geld beschikbaar te stellen voor noodlijdende Noord-Hollandse gemeenten. Stede Broec en Opmeer vertellen aan NH Nieuws dat die steun zeer welkom is.

De twee West-Friese gemeenten kampen al langer met financiële problemen en moesten eerder alle zeilen bijzetten om de tekorten te dekken. Zo stevent Opmeer af op een tekort van 1,2 miljoen euro. Stede Broec kondigde eerder aan dat zij in de komende drie jaar 6,7 miljoen euro moeten bezuinigen.

Opmeer

"Deze extra steun is zeer welkom", zegt wethouder Herman ter Veen namens de gemeente Opmeer. "De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het begrotingstekort van 2021 op te lossen."

Het verhogen van de gemeentelijke belasting zou een mogelijkheid kunnen zijn om dit terug te dringen, maar de wethouder geeft aan dat dit directe gevolgen heeft voor de inwoners van Opmeer. "De extra steun kan een dergelijke verhoging verminderen en is dus zeer welkom."

Stede Broec

Vanuit de gemeente Stede Broec laat woordvoerder Irma Tjeertes weten dat zij blij zijn met de steunbetuiging van de minister. "De extra steun van Het Rijk is niet alleen welkom, maar ook zeer noodzakelijk."

Mocht er extra geld beschikbaar komen voor de gemeenten, dan wil Stede Broec dat gebruiken om het voorzieningenniveau in de gemeente weer op peil te brengen. Hierbij moet je denken aan de renovatie en vervanging van gebouwen.

"Ook zijn we dan in staat om, zonder opnieuw te bezuinigen, die taken uit te voeren die ons opgedragen worden door Het Rijk", zegt Tjeertes. "En we kunnen in overweging nemen om een deel van de 30 procent ozb-verhoging weer terug te draaien. Maar hiervoor hebben we dan wel een flink bedrag, zo'n twee miljoen euro, nodig."