Stede Broec gaat miljoenen bezuinigen: 'het water staat ons aan de lippen'

BOVENKARSPEL - De gemeente Stede Broec zit in grote financiële problemen. De kosten voor de jeugdzorg zijn zo hoog dat er niet meer geteerd kan worden op de reserves. Er wordt de komende drie jaar voor 6,7 miljoen euro bezuinigd en daarbij wordt niemand gespaard.

Volgens fractievoorzitter Janneke Visser van Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) kwamen de problemen pas laat in beeld. "Vorig jaar hadden we ook al een tekort. Maar nu werden declaraties pas laat ingediend, en we kunnen niet zeggen dat we dan opeens stoppen met jeugdzorg. Maar nu staat het water ons wel tot aan de lippen. We moeten bezuinigen, anders hebben we een groot probleem."



OZB-belasting dertig procent hoger

Iedereen in de gemeente zal een bijdrage moeten leveren. Dit blijkt uit het plan van het college waar een meerderheid van de gemeenteraad voor lijkt te zijn. Er wordt onder meer bezuinigd op onderhoud, er gaat minder subsidie naar verenigingen en er wordt gekort op extra armoedevoorzieningen. Daarnaast wordt toeristenbelasting ingevoerd en gaat de belasting op woningen, de zogenoemde Onroerendezaakbelasting (OZB), met dertig procent omhoog.

"Dat is enorm, dat moet niet", zegt een inwoner. Een andere voorbijganger zegt: "We moeten wel weer meer betalen. Ik begrijp het wel, maar vindt het niet leuk."



Per huishouden 35 euro meer betalen

Volgens Visser gaat ieder huishouden dertig tot vijfendertig euro meer betalen per jaar. "Dertig procent meer OZB-belasting is fors. Maar we hadden een meevaller met de afvalstoffenheffing, maar mensen gaat het voelen in de portemonnee."



Einde turnvereniging GTS?

Toch lijken de grootste problemen voor turnvereniging GTS te zijn. Als de gemeente het pand waarin ze trainen niet koopt komen de vierhonderd leden op straat te staan. Stede Broec wil dat wel doen, maar heeft er simpelweg geen geld voor. "Het is een heel lastig verhaal. Het kan gewoon niet. Maar het doek is nog niet defintief gevallen. En we doen ons uiterste best om een goede oplossing voor GTS te vinden."



De raadsvergadering waar over zowel het bezuinigingsplan als de toekomst van de turnvereniging wordt gesproken is op 11 juli.