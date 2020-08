Kunstenaar Hildo Krop overleed vijftig jaar geleden: "Gigantisch veel gedaan voor Amsterdam"

AMSTERDAM - Vandaag is de dag dat kunstenaar Hildo Krop vijftig jaar geleden is overleden. Hildo Krop was kunstenaar en maakte in dienst van de gemeente talloze kunstwerken en beeldhouwwerken voor de stad Amsterdam van 1915 tot 1966.

Hildo werkte decennia lang in dienst van de gemeente Amsterdam aan beeldhouwwerken in de publieke ruimte: bruggen, gevels en op straat. Alice Roegholt, directrice van museum 't schip windt er geen doekjes om: "Hildo Krop heeft gigantisch veel gedaan voor Amsterdam."

Hildo Krop

Hildo Krop was een kunstenaar in dienst van de gemeente. Hij werkte veel samen met architecten. Zijn werk is in te delen in twee kampen of zoals Roegholt zegt:"aan de ene kant heeft hij een wonderlijke fantasie waarmee hij faunen, duiveltjes en dieren maakte en aan de andere kant een politieke kant waarbij hij vond dat hij arbeiders moest steunen in hun strijd."

Hildo was dan ook een overtuigd communist en geloofde dat zijn kunst niet enkel in het centrum van Amsterdam thuishoorde maar juist ook in arbeiderswijken moest worden geplaatst. Zijn kunst diende het volk te inspireren.