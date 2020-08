Opnieuw werk van kunstenares Marlène Sjerps vernield: "Meer kan ik niet hebben"

Voor de zoveelste keer is een werk van kunstenares Marlène Sjerps vernield. Het is het vierde beeld in korte tijd dat kapot is gemaakt van haar expositie aan de Zandvoortse boulevard. Voor haar kan het zo niet doorgaan.

Marlène laat zien wat er gebeurd is - NH Nieuws

"Ik wil zelf niet het risico lopen dat er nog meer beelden vernield worden", vertelt Marlène. "Er zijn nu 3 van de 8 vernield. Dat is een beetje de tax, meer kan ik niet hebben." De gemeente Zandvoort gaat donderdag besluiten of de vernielingen reden zijn om de expositie voortijdig te stoppen

Het is de vierde keer in zes weken dat een bronzen werk van Marlène haar expositie aan de Zandvoortse boulevard vernield is. Eind mei werd het kunstwerk The Couple voor de tweede keer omver getrokken en halverwege juli verdween een beeld in zijn geheel. Van het kunstwerk SHE!, dat nu vernield is, is een arm afgebroken. Gesloopt De vernielingen komen hard aan bij Marlène: "Al de beelden die hier staan zijn redelijk autobiografisch", vertelt ze. "Ik ben transgender, elk beeld gaat over het individu. De strijd van de mens. Ook van mij, van jou. Iedereen kan zich erin herkennen, vertelt ze geëmotioneerd.

Voor inwoners van Zandvoort zou het verlies van de beelden een gemis zijn. Zij genieten elke dag van de kunstwerken. "Ik vind het vooral mooi als aanvulling van het groen", vertelt een vrouw. "En als we visite krijgen staan er regelmatig mensen foto's van te maken."

Quote "Ik zou het jammer vinden als we ons door vandalisme laten leiden om dan dingen maar weg te halen." voorbijganger

"Hier zijn alleen maar verliezers", vertelt Marlène. "Voor het pretje van één of andere vandaal. Want dat hoop ik, dat het vandalisme is. Ik begin ondertussen wel redelijk het gevoel te krijgen dat het bijna persoonlijk op mij gericht is, maar ik hoop toch dat dat niet zo hoeft te zijn. Het doet pijn."