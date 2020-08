Kunstenaar Frans verkoopt zijn Corvette: "Ik wilde dit eigenlijk voor eeuwig aan de voorgevel laten staan"

HAARLEMMERMEER - Na 30 jaar de trotse bezitter te zijn geweest verkoopt kunstenaar Frans Ouwerkerk zijn Corvette uit 1985. Hij schilderde de bolide in 2004 met de hand om de auto tot kunstobject te verheffen. Nu is Frans bezig met het thema 'leegte' en is het tijd om afscheid te nemen.

"Ik wilde dit eigenlijk voor eeuwig aan de voorgevel laten staan." Nadat Frans de auto op een stellage voor zijn woning plaatste kreeg hij het aan de stok met de gemeente Haarlemmermeer. "Zij waren van mening dat het een bouwwerk was. Voor mij is het een kunstwerk. (...) Ik moest het afbreken." De auto heeft het altijd nog gedaan en Frans heeft er ook heel wat ritjes mee gemaakt. Toch is het nu tijd om iemand anders gelukkig te maken met de Amerikaanse vierwieler.

Leegte

Frans is nu minimalistisch bezig. Binnen het thema 'leegte' is hij veel van zijn objecten aan het verkopen. Op de vraag of hij de auto gaat missen heeft de Hoofddorpse kunstenaar een verrassend antwoord: "Het hele leven is afscheid nemen en pijn lijden. Wat geef je de prioriteit? Sneeuw je daar in onder of ga je door in een nieuw project?"

Prijs

Voor de geïnteresseerden: de Corvette met unieke beschilderingen van Frans staat nu te koop op Marktplaats. Toch gaat 'ie niet met de eerste de beste opkoper mee naar huis. "Een snelle jongen of een handelaar mag gelijk weer door. Ik verkoop 'm niet voor het geld. (...) Ik ga alles opruimen maar niet ten koste van iedere prijs" aldus Frans. Het racemonster moet zo'n 50.000 euro opleveren.