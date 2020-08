In Amsterdam kun je kunst huren van de buren: "Zorgt voor dialoog"

AMSTERDAM - In Amsterdam worden de komende jaren 40.000 nieuwe woningen gebouwd. Nieuwe bewoners van Amsterdam-Zuidoost kunnen in de CBK kunstuitleen pop-up store kunst huren van lokale bewoners. CBK Zuidoost biedt hiermee de oplossing de kale muren te vullen en verbinding te leggen tussen nieuwe en gevestigde bewoners.

De pop-up store staat op de begane grond van Ourdomain, een van de nieuwe appartementencomplexen in Amsterdam-Zuidoost. De kunstwerken die te huur zijn in de pop -up store zijn gemaakt door wereldkunstenaars uit Zuidoost. Hier wonen mensen met verschillende achtergronden en de kunstwerken laten dat duidelijk zien.

Anne woont net tien dagen in Amsterdam-Zuidoost en grijpt gelijk beet. Het kunstwerk van een roze koelkast fleurt haar huis meteen op. Ook nodigen de andere kunstwerken in de pop-up store haar uit de buurt te verkennen. Zij pakt nu veel meer de fiets en kiest nieuwe routes.