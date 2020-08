'Van kwajongen tot actiegroep': nog geen verdachte in beeld voor explosie bij woning raadslid

CASTRICUM - De politie tast nog in het duister over de verdachte van de explosie bij de woning van Forza!-raadslid Ralph Castricum, in de nacht van dinsdag op woensdag. Er wordt rekening mee gehouden dat het om een eenling gaat, maar de mogelijkheid dat er een groepering achter zit wordt niet uitgesloten.

NH Nieuws/Tom Jurriaans

Dat zegt politiewoordvoerder Menno Hartenberg tegen NH Nieuws. Hij benadrukt dat de politie de zaak hoog opneemt, maar nog geen vorderingen heeft geboekt. "We zijn nog bezig met het forensisch onderzoek en kunnen daarom nog niet zeggen waardoor de explosie is veroorzaakt." Gisteren sprak de politie het vermoeden uit dat het zou gaan om zwaar vuurwerk, maar dat is nog niet bevestigd. Omdat ook het buurtonderzoek vooralsnog geen spoor naar een verdachte heeft opgeleverd, hoopt de recherche dat buurtbewoners videobeelden te delen, die bijvoorbeeld met beveiligingscamera's of dashcams zijn gemaakt. Zwarte Piet Het feit dat Castricum zijn mening over veel onderwerpen niet onder stoelen of banken steekt, maakt het politieonderzoek er niet makkelijker op, aldus de woordvoerder. "Hij vindt iets van Zwarte Piet, maar ook iets van een regenboogzebrapad. Het kan een kwajongen zijn, maar ook een actiegroep, daarom is het lastig boven water te krijgen waar dit vandaan komt."

Ralph Castricum/Gemeente Castricum

Gisteren maakte burgemeester Toon Mans van Castricum bekend dat Ralph Castricum is ondergedoken. Dat wordt vandaag bevestigd door Paul Meijer, fractievoorzitter van Castricums zusterpartij Forza! Haarlemmermeer. In een interview met NH Nieuws zegt hij dat hij en zijn fractie 'enorm zijn geschrokken. "Want in de moderne maatschappij verwacht je niet dat er een explosief aan je deur wordt bevestigd."

Net als de politie denkt Meijer dat 'dit uit iedere hoek kan komen'. "Maar dit is geen incident", wuift hij de suggestie weg dat Castricum een willekeurig doelwit zou zijn geweest. "Hij rijdt in een bijzondere auto en in Castricum kent iedereen hem." Meijer sluit evenmin uit dat het met het politieke gedachtegoed van Forza! te maken heeft. Die partij is in 2003 ontstaan als afsplitsing van de LPF, waarvan Pim Fortuyn oprichter was. "Je weet wat er met Fortuyn is gebeurd, en als er dan een explosief aan je deur wordt bevestigd, wordt je daar niet vrolijk van." 'Niet in staat alleen thuis te zijn' "Hij zit op een geheime locatie", erkent Meijer, "en zal voorlopig niet naar huis gaan, want ik geloof niet dat hij op dit moment in staat is om alleen thuis te zijn. En zijn deur moet nog worden gemaakt, want daar zit nu een plank voor."