Ondergedoken na explosie bij woning: wie is politicus Ralph Castricum?

CASTRICUM - Een explosie voor de deur , gesneuvelde ramen, klaarwakkere buren en een verklaring van een geschrokken burgemeester. De explosie van vannacht bij de woning van de fractievoorzitter van Forza! Castricum houdt de gemoederen in Castricum en daarbuiten flink bezig. Maar wie is Ralph Castricum eigenlijk en wat is zijn politieke achtergrond?

Bij de verkiezingen van 2014 werden dat er zelfs vier. En in Velsen kreeg de Forza! IJmond in dat jaar voldoende stemmen voor twee zetels. Geïnspireerd door dat succes, en uit onvrede met de destijds linkse coalitie, besloot Ralph Castricum de Castricumse Forza! afdeling op te richten.

Voor het antwoord op die vragen gaan we eerst even zeventien jaar terug in de tijd. Nadat Paul Meijer en Fleur Agema in 2003 uit het lokale bestuur van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) waren gestapt, richtten ze samen een nieuwe landelijke partij op: Forza!

Dat legde hem geen windeieren. In 2018, bij de eerste deelname van Forza! Castricum aan de gemeenteraadsverkiezingen, kreeg zijn partij voldoende stemmen voor één zetel, en nestelde de destijds 32-jarige Castricummer zich namens Forza! in de raad van de gemeente waar zijn roots liggen.

Ervaring

Toch had de jonge Castricummer op dat moment al de nodige ervaring, zo valt te lezen in een interview met hem op de website van Forza! Nederland. Castricum is 24 jaar oud als de lokale partij CKenG (Castricum Kern(en) Gezond) hem vraagt om zich bij de jongerenafdeling aan te sluiten. "De politiek koos mij", zegt hij daarover.

Vier jaar later, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, zette CKenG hem op een verkiesbare plek en werd 'het tijd voor grotemensenpolitiek'. Met vier zetels werd CKenG de grootste partij, wat betekende dat ook Castricum zijn zetel mocht innemen.

Lang duurde dat avontuur niet, want nadat in 2016 de gehele oppositie én coalitiepartijen CKenG en PvdA vanwege budgetoverschrijdingen het vertrouwen in het VVD- en D66-bestuur hadden opgezegd, viel het college. Nieuwe verkenningen en onderhandelingen leiden tot een linkse coalitie, wat Castricum zo'n doorn in het oog was dat hij CKenG de rug toekeerde en de Castricumse afdeling van Forza! uit de grond stampte.

Geïnspireerd

Castricum was al jong geïnteresseerd in politiek. "Op mijn veertiende raakte ik geïnspireerd door Pim Fortuyn", zegt hij in het hierboven genoemde interview. Toch mikte Castricum lange tijd op een carrière in de horeca in plaats van in de politiek. Zo ging hij naar de hotelschool, werkte als bedrijfsleider van het Castricumse grandcafé Mezza Luna.

Hij is naar eigen zeggen 'een jongen van het dorp die graag het gesprek met inwoners aangaat'. Ook op Twitter deelt hij geregeld z'n ongezouten mening, waarmee hij één kernwaarden van zijn partij (en die van de partij van zijn inspirator) uitdraagt.