Fractievoorzitter Forza! Castricum ondergedoken na explosie bij woning

CASTRICUM - Forza! Castricum-fractievoorzitter Ralph Castricum is na de explosie bij zijn woning van vannacht ondergedoken. Dat meldde de Castricumse burgemeester Toon Mans vanochtend in een persverklaring naar aanleiding van de ontploffing. "Gelukkig is hij ongedeerd en verblijft hij op een veilige plek."