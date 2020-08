Explosie bij huis Forza! Castricum-fractievoorzitter: 'Zware aanslag op woning'

CASTRICUM - Bij het huis van Forza! Castricum-fractievoorzitter Ralph Castricum heeft vannacht een ontploffing plaatsgevonden. De politicus noemt de explosie 'een zware aanslag' op zijn woning, die volgens de politie 'mogelijk is veroorzaakt door vuurwerk'.

De ontploffing vond rond 01.30 uur plaats, laat de politie in een persbericht weten. Agenten die ter plaatse kwamen, troffen een vernielde voordeur en gesneuvelde ramen aan. Castricum zelf bleek ongedeerd.

De politie onderzoekt nog wat er exact is ontploft, maar op foto's die de politicus op Twitter deelt, is te zien dat het projectiel flinke schade heeft aangericht. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie hoopt de verdachte met hulp van getuigen op het spoor te komen. Ook omwonenden met beveiligingscamera's aan hun woning wordt opgeroepen die beelden te bekijken en indien relevant met de politie te delen.

'Hoorde iemand wegrennen'

Een buurman vertelt aan NH Nieuws dat hij wakker werd van tumult op straat. "Ik hoorde iemand wegrennen, in eerste instantie dacht ik dat er iemand werd achtervolgd. Daarna kwam die knal, toen heb ik uit het raam gehangen. Ik dacht dat het op de hoek was, maar toen ik Ralph hoorde bellen, dacht ik: misschien is het toch iets dichterbij."

Hij blijft redelijk nuchter onder de gebeurtenissen. "Het is vooral sneu voor Ralph. Je verwacht zoiets niet, dat zie je niet aankomen, zo'n knal."