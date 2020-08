Nergens in Nederland lijdt de economie meer onder de coronacrisis dan in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Nergens in Nederland heeft de economie meer onder de coronacrisis te lijden dan in Noord-Holland. De economie in onze provincie kromp van begin maart tot eind juni met 12 à 14 procent. Haarlemmermeer, voor een groot deel afhankelijk van Schiphol, noteerde in het tweede kwartaal van dit jaar zelfs de grootste economische krimp van het land.

Wachtende passagiers in Vertrekhal 1 op Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag naar buiten heeft gebracht, blijkt dat de economie in de maanden april, mei en juni in alle regio's is gekrompen. Wel is er sprake van grote verschillen. Zo kromp de economie in bijvoorbeeld de regio Almere met minder dan 5 procent, terwijl Haarlemmermeer de bedrijvigheid met ruim een kwart (27 à 29 procent) zag slinken. Dat Haarlemmermeer zo hard is getroffen, heeft vooral te maken met de weggevallen bedrijvigheid op Schiphol. Waar het begin maart nog business as usual was op het vliegveld, landden er drie weken later nog maar mondjesmaat vliegtuigen, veelal met reizigers aan boord die halsoverkop terugkeerden naar Nederland. Taxi's, maaltijden en bagage Het veel kleinere aantal starts en landingen én de landelijke coronamaatregelen hadden ook hun weerslag op veel bedrijven en sectoren die sterk afhankelijk zijn van Schiphol. Denk aan taxichauffeurs die nauwelijks nog ritjes kregen, cateraars die nog maar een fractie van het gebruikelijke aantal maaltijden bereidden en bagageafhandelaars die amper nog koffers in handen kregen. Na Haarlemmermeer zijn de regio's Amsterdam en IJmond het hardst getroffen door de crisis. Beide regio's noteerden een economische krimp van 12 à 14 procent. In de regio Haarlem, waar net als in Amsterdam de reisbranche sterk vertegenwoordigd is, kromp de economie met 10 à 12 procent.

Waar de economie in Haarlemmermeer vooral gebukt gaat onder de gekrompen luchtvaartsector, hebben in de IJmond lagere omzetten in de industrie, de horeca en de zorg aan de krimp bijgedragen. Dat geldt ook voor Amsterdam en Haarlem, al speelt in de hoofdstad ook de malaise in culturele sector (geannuleerde festivals, geschrapte concerten, etc) een grote rol. In Haarlem wordt de economische krimp bovendien versterkt door het relatief grote aantal reisagenten en -bureaus, die de vraag naar hun dienstverlening als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen.