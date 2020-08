IJmond moet zich opmaken voor golf aan werkloosheid, verdubbeling van werklozen verwacht

IJMOND - De IJmond moet zich opmaken voor een golf aan werkloosheid in de regio. Uit cijfers van het UWV en 'IJmond Werkt' blijkt dat er een forse groei is in het aantal werkzoekenden. Erwin van Hardeveld, directeur van 'IJmond Werkt', voorspelt dat er dit jaar zelfs een verdubbeling of verdrievoudiging van werkzoekenden komt door de coronacrisis.

"Het zijn vooral de jongeren en zzp'ers die in de hoek zitten waar de klappen vallen", vertelt Erwin van Hardeveld aan NH Nieuws. Het gaat volgens hem voornamelijk om jongeren die in de horeca of bij een uitzendbureau werken, 'die een flinke klap hebben gehad'. Volgens hem komen er, in tegenstelling tot voor de coronacrisis, tientallen jongeren per dag bij die een uitkering aanvragen. "Ik verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar minstens twee- tot drieduizend werklozen in de regio." Grootste toename uitkeringen in Noord-Holland Ook uit de laatste cijfers van het UWV blijkt een toename van het aantal uitkeringen. Met maar liefst 31,8 procent naar 6.473 uitkeringen is de IJmond samen met Zuid-Kennemerland de regio met de grootste toename van het aantal uitkeringen in Noord-Holland. Tekst gaat verder na de video.

Erwin van Hardeveld, directeur IJmond Werkt over verdubbeling werklozen - NH Nieuws

De forse toename betekent voor een organisatie als 'IJmond Werkt' dat ze meer mensen zullen moeten gaan wegzetten bij nieuwe werkgevers. Volgens Erwin niet altijd even makkelijk gezien de anderhalvemetermaatregel. "Je kunt ze niet allemaal tegelijk een training doen, dus dat is iets waar wij echt over na moeten denken en ons ook op moeten voorbereiden." Persoonlijke gevolgen van de crisis Iemand die de gevolgen van de crisis maar al te goed merkte is Sabine Booij (41) uit Velsen. Twee seizoenen lang was ze gastvrouw bij de voetbalclub en was daarmee het aanspreekpunt voor hoofdsponsoren, zakenrelaties en supporters. "Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar corona maakte er voorlopig een einde aan", vertelt Sabine. "Ik begrijp wel dat wij wegvallen. Wij zijn een luxeproduct van de club, maar het is natuurlijk wel ontzettend balen dat we in ieder geval komend seizoen thuis op de bank zitten."

Sabine Booij kind van de rekening door coronacrisis - Privéfoto

"Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan en ik hoop dan ook dat, zodra er weer geld is voor ons, we weer aan de bak kunnen", vertelt ze. Naast haar werk bij Telstar, werkte Sabine ook als trainingsacteur bij overheidsbedrijven. "Daar had ik gelukkig nog wat facturen openstaan." Toch ziet Sabine niet alles negatief in: "Ik zie het als een soort resetknop. Drie jaar geleden ben ik gescheiden en ik ben in een soort tunnelvisie aan de slag gegaan om het hoofd van mijn 16-jarige dochter boven water te houden. Maar nu heb ik eindelijk weer mijn rust terug. Ik hoop dan ook dat iedereen zich aan de regels houdt en we zo snel mogelijk weer mondjesmaat aan de slag kunnen."

Quote "Het is als 'nieuwkomer' al heel lastig om aan betaald werk te komen in Nederland" Abdalaa Haj Hson

Ook Abdalaa Haj Hson (33) raakte ongewild werkloos door de coronacrisis. Abdalaa kwam vijf jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland en begon aan het begin van dit jaar een werkstage bij Woonopmaat in Heemskerk. "Het is als 'nieuwkomer' al heel lastig om aan betaald werk te komen in Nederland. Toen ik aan deze stage begon was ik heel bij. Ik zag het als mijn droombaan met aardige collega's, maar door de coronacrisis moest ik helaas stoppen", vertelt hij. Helaas pindakaas Abdalaa laat het er echter niet bij zitten en heeft ondertussen als trainee gesolliciteerd bij het UWV. "Ik probeer mij nu te focussen op het positieve en kijk daarom niet meer terug naar wat er is gebeurd. Het is helaas pindakaas, maar het leven gaat verder."

Abdalaa Haj Hson - Privéfoto