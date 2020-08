"Economische coronaklap Haarlemmermeer bewijst hoe belangrijk Schiphol is"

SCHIPHOL - Dat Haarlemmermeer in de eerste helft van 2020 landelijk economisch het hardst getroffen is door de coronocrisis, maakt duidelijk hoe belangrijk Schiphol voor Nederland is. Dat zegt wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel tegen NH Nieuws als reactie op de laatste economische cijfers die het CBS vandaag bekendmaakte. In de regio Haarlemmermeer is sprake van een krimp tussen de 27 en 29 procent.

De economie in Noord-Holland kromp van begin maart tot eind juni met 12 à 14 procent. Haarlemmermeer, voor een groot deel afhankelijk van Schiphol, noteerde in het tweede kwartaal van dit jaar zelfs de grootste economische krimp van het land.

KLM

Het verlies aan banen bij KLM baart wethouder Nobel veel zorgen. Er verdwijnen zo'n 5.000 banen. Nobel vreest dat het daar niet bij blijft: "Bij Lufthansa in Duitsland verdwijnt 25 procent van de arbeidsplaatsen. Waarom zou dat bij KLM anders zijn?"

Logistiek

Ook in de logistieke sector vallen harde klappen. Er zijn minder vliegtuigen die ook minder worden gevuld met vracht waar de logistieke bedrijven in Haarlemmermeer van leven. Dat heeft automatisch ook gevolgen voor toeleveranciers die minder te doen hebben. Vooral het verschil in coronamaatregelen nekt de sector, legt Nobel uit.

"Neem nou pakketbezorger DHL. Die loopt voortdurend tegen andere coronaregels aan die ieder land zelf oplegt aan logistieke bedrijven. Het breekt de sector op. Achter die grote bedrijven zitten middelgrote en kleine bedrijven die dat ook voelen."

Omscholen

Hoeveel inwoners en werknemers van Haarlemmermeer hun baan zullen verliezen, is met deze krimpcijfers nog niet duidelijk, maar de vooruitzichten zijn somber. Nobel: "We hebben meer arbeidsplaatsen dan inwoners in Haarlemmermeer." Een oplossing om hoge werkloosheidscijfers te beperken is omscholing. "Wethouder Rip van Haarlemmermeer en Groot Wassink van Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om mensen te helpen omscholen via het regionaal werkcentrum. Personeel uit de luchtvaartsector zou aan de slag kunnen in de zorg, bijvoorbeeld bij de GGD's waar steeds meer mankracht nodig is."

Desastreus

"Het CBS maakt duidelijk hoe belangrijk Schiphol nationaal én internationaal is", aldus Nobel. Hij erkent dat Schiphol voor overlast in de omgeving zorgt. "Maar moet je nagaan als de luchthaven er helemaal niet meer zou zijn. Dat zou desastreus voor Nederland zijn."