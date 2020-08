De naweeën van het onweer in West-Friesland: van lekkage tot spectaculaire foto's

WEST-FRIESLAND - Afgelopen nacht ging het flink tekeer in de regio. Waar de donderwolken en de lichtflitsen voor een prachtig spektakel zorgden, leverde de flinke hoeveelheid regen in korte tijd ook problemen op.

Onder andere in Hoorn en Enkhuizen rukte de brandweer meerdere malen uit voor meldingen van wateroverlast. Ook in Wervershoof kwam het water in grote hoeveelheden naar beneden en dat zorgde voor flinke overlast.

De Wervershoofse Melissa Bleeker is haar woning nog aan het opruimen en verbouwen na de bui van gisteravond. Bij het noodweer van donderdagnacht begon de lekkage in haar huurwoning al, vertelt ze. "'s Nachts heb ik niets in de gaten gehad, maar toen ik mijn bed uit kwam stapte ik in een plas met water." Voor het weekend kon haar woningbouwvereniging niets meer betekenen, het zou maandag worden dat er iemand zou komen kijken. Met de weersvoorspelling voor het weekend, hield zij haar hart vast. "Toen het losbarstte gisteravond moest ik ergens wel even hard lachen: dit overkomt mij weer, twee keer in een weekend een bui naar binnen. Maar daarna stond het janken me nader dan het lachen."