Zo trok het noodweer gisteravond over Noord-Holland: "Constante zee van licht"

Menig (amateur)fotograaf trok er gisteren op uit om de bliksemschichten vast te leggen op de gevoelige plaat. Het aantal ontladingen was 'gigantisch', laat NH-weerman Jan Visser weten. "Het was een constante zee van licht." Toch viel het aantal inslagen volgens de weerman mee, vooral omdat het om hoogte-onweer ging, dat vooral veel horizontale bliksemschichten produceert.

Wat de gevallen hoeveelheid betreft staat Zuiderwoude, niet ver van Monnickendam, op de derde plaats. Daar viel gisteren zo'n 30 millimeter regen, laat NH-weerman Jan Visser weten. Met 39 millimeter was Zaandam goed voor de tweede plaats, maar met 47 millimeter was Haarlem veruit het natst. "Dat is ongeveer de helft van de maandsom", aldus Visser.

Windstoten

Behalve de gigantische hoeveelheid regen en de 'tienduizenden ontladingen' sprongen ook de windstoten in het oog. Opmerkelijk voor augustus is het niet, maar in IJmuiden werd een windstoot van 87 kilometer per uur gemeten.