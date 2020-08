Veel meldingen van wateroverlast door heel Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - De brandweer is behoorlijk druk geweest met het afhandelen van alle meldingen van wateroverlast in de provincie. Hoewel er door het noodweer heel wat meldingen werden gedaan, kon alles snel worden opgelost.

Het KNMI kondigde zondag eerst code geel en later zelfs code oranje aan voor de hele provincie Noord-Holland. Het noodweer trok vanuit het zuiden naar het noorden.

Rond 20.00 uur kwamen de eerste meldingen binnen vanuit Haarlem waar straten blank stonden. Daarna volgde 't Gooi, Beverwijk en rond 21.00 uur ging het in Hoorn en Enkhuizen helemaal los. De lucht werd snel zwart, het onweerde en het regende met bakken uit de hemel. Tegen 22.00 uur bereikte het onweer Texel.

Drukke avond

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vertelt dat het de hele avond druk was. "Overal liepen straten onder water. We kregen in korte tijd veel meldingen achter elkaar. Wel zagen we dat alles snel opgelost werd en dat het water weer op de normale manier, dus via de riolering, kon worden afgevoerd."

Ook op Schiphol had het vliegverkeer last van het weer en kon er even niet worden gevlogen.