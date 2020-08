Lichtshow in West-Friesland: 'Indrukwekkend hoor, van drie tot vijf aan één stuk door'

WEST-FRIESLAND - Het ging 'pittig tekeer' vannacht in de regio. Althans, het hing er wel sterk van af wáár je was. Van 97 mm in Bovenkarspel, tot 34,2 mm in Venhuizen, maar soms viel er ook helemaal niets. "Noh 't zou hiero van 3 uur of puur tekeer gaan. D'r is nag gien druppel vallen", klinkt het op Facebook.

Anders was dat in Enkhuizen, waar vannacht veel mensen wakker werden van onweersknallen. "Ik werd wakker van het onweer, het ging achter elkaar door", vertelt hobbyfotograaf Henk Visser uit Enkhuizen, die meteen zijn fototoestel erbij pakte. "Dat was wel indrukwekkend. Normaal zie je weleens dat het een beetje licht is, maar nu ging het van drie tot vijf uur aan één stuk door." Bij bijzondere weersomstandigheden gaat hij weleens richting het IJsselmeer, zoals eergisteren nog tijdens een sterrenregen. Vannacht bleef echter de deur dicht. "Want het regende ook wel behoorlijk", lacht hij. "Om drie uur was er een enorme knal, dan is 'ie vast ergens in de buurt ingeslagen. Daarna om vijf uur nog een keer. Bij de buren een paar huizen verderop zijn ook de stoppen doorgeslagen." Zie hieronder de foto's van Henk. Het verhaal gaat verder onder de foto's.

Flitsfestijn in Enkhuizen Henk Visser

Flitsfestijn in Enkhuizen Henk Visser

Flitsfestijn in Enkhuizen Henk Visser

Stadsgenoot en medefotograaf René Postel schrok ook wakker van die ene donderslag om 3.00 uur 's nachts. "Er was een enorme knal, dus ik ging op buienradar bekijken wat eraan kwam", zegt hij. Daar zag hij dat het voorlopig niet zou ophouden met knallen en flitsen. "Dus ik denk hup, ik ga er even goed voor zitten. M'n fotografenhart begint dan wel te kloppen, maar voor m'n camera is het niet zo goed. Op het moment dat ik m'n regenpak aantrok, was het al een beetje uitgeblust." Hij maakte onderstaande video vanuit huis. "Het was bizar. Ik ga regelmatig naar Portugal, daar blijft de onweer ook hangen. Maar ik denk dat het wel twee uur lang zo doorging. Wat mij opviel toen ik wakker werd is dat er voornamelijk flitsen waren, met name boven Flevoland. Je hoorde een continue rommel, ik denk wel twintig minuten achter elkaar." Lees verder onder de video van René Postel.

Om 3:50 uur vannacht maakte Enkhuizer René Postel deze beelden. - René Postel

Dat het flink tekeer ging boven het IJsselmeer, is ook te zien op de beelden van de politiehelikopter. Het twitteraccount @DePolitieheli plaatste vannacht om 4.08 uur onderstaande video online.

Op Twitter zijn ook verschillende accounts te vinden met lokale weersinformatie. Zoals bijvoorbeeld het account @WeerinVenhuizen, dat laat weten dat daar vannacht 34.2 mm regen is gevallen. Weerman Jan Visser is onder de indruk van de neerslag in Bovenkarspel, waar vannacht 97 mm water uit de lucht kwam.