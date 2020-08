Toeristen en Texelaars negeren coronamaatregelen: boa's gaan strenger handhaven

TEXEL - De gemeente gaat de komende tijd strenger toezien op het naleven van de coronaregels op Texel. Dit is besloten nadat meerdere toeristen én Texelaars de regels doelbewust hebben overtreden of genegeerd. "We gaan harder optreden, vanwege de drukte op het eiland", zegt loco-burgemeester Edo Kooiman tegen NH Nieuws.

Om een boete van € 390 en een strafblad te voorkomen, roept Kooiman iedereen op zich aan de maatregelen en de aanwijzingen te houden.

De afgelopen is volgens de gemeente gebleken dat sommige mensen moedwillig de coronamaatregelen negeren en aanwijzingen van personeel en toezichthouders niet worden opgevolgd. In dergelijke situaties kan er vanaf komend weekend door boa’s en politie dus beboet worden. "Het in gevaar brengen van een ander zijn veiligheid door moedwillig alle aanwijzingen in de wind te slaan, wordt niet getolereerd.”

Teststraat

“Ik hoop dat we straks kunnen zeggen dat er geen enkele boete is uitgedeeld. We moeten deze coronaperiode samen veilig doorkomen. Daar blijft een ieders inzet voor nodig”, aldus Kooiman.

Er opent aanstaande maandag een coronateststraat op het eiland. Texelse huisartsen riepen twee weken geleden op voor een coronatestlocatie op het eiland. Zo zag huisarts Josine Blanksma in de hoeveelheid toeristen op Texel een gevaar.

"Het is een mengelmoes van mensen. Uit alle hoeken van Nederland en ook Duitsland komen mensen hierheen. Dat in combinatie met de oudere bevolking van het eiland, brengt risico's met zich mee", zei ze toen op NH Radio.