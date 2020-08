Vanaf maandag coronatests op Texel, GGD heeft locatie gevonden

TEXEL - De GGD Hollands Noorden heeft een coronatestlocatie op Texel gevonden, deze wordt ingericht in het leer-werkbedrijf De Bolder aan Reijer Keijserstraat 8 in Den Burg. Bewoners of toeristen kunnen zich daar vanaf volgende week laten testen. Nu moeten mensen die zich willen laten testen nog afreizen naar Alkmaar of Zwaag.

Maar als bewoners en toeristen zich wilden laten testen, moesten ze nu nog naar de testlocaties in Alkmaar of Zwaag. Een derde testlocatie in Den Helder wordt waarschijnlijk pas volgende maand geopend. "Ik snap dat iedereen een testlocatie voor z'n deur wil. Maar nu moeten mensen erg lang reizen. Als je als bijvoorbeeld milde symptomen hebt, dan kost het je een vakantiedag. Dan maak je al snel de keuze om niet te gaan", aldus Blanksma.

Texelse huisartsen riepen twee weken geleden op voor een coronatestlocatie op het eiland. Zo zag huisarts Josine Blanksma in de hoeveelheid toeristen op Texel een gevaar. "Het is een mengelmoes van mensen. Uit alle hoeken van Nederland en ook Duitsland komen mensen hierheen. Dat in combinatie met de oudere bevolking van het eiland, brengt risico's met zich mee", zei ze toen op NH Radio.

De GGD ging mee in de zorgen van de huisartsen en ging direct op zoek naar een geschikte locatie. Deze is gevonden in leer-werkbedrijf De Bolder aan de Reijer Keijserstraat in Den Burg. "Deze is elke dag ongeveer een uur open", aldus de GGD Hollands Noorden. "Onder verantwoordelijkheid van de GGD verzorgt diagnostisch centrum Starlet de testen. Het aanbieden van een test op het eiland verlaagt de drempel om zich te laten testen als zich corona-gelieerde klachten voordoen bij inwoners van Texel of toeristen die daar verblijven."

Op afspraak

Tests kunnen alleen op afspraak worden afgenomen. Mensen die een coronatest willen laten uitvoeren, kunnen telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak maken. Als er op Texel geen plek meer is voor een test, wordt een afspraak ingepland op een andere teststraat van GGD Hollands Noorden.

"Het streven is dat mensen die zich hebben laten testen binnen 48 uur worden gebeld met de uitslag", zo meldt de GGD. "Tot die tijd mogen mensen hun huis of vakantieverblijf niet verlaten om zo eventuele verdere besmettingen te voorkomen."