GGD op zoek naar coronatestlocatie op Texel

TEXEL - De GGD Hollands Noorden is van plan een coronatestlocatie te openen op Texel. Waar en wanneer is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerder kan het snel gaan. Gister trokken bezorgde huisartsen bij NH Radio aan de bel. De dichtstbijzijnde teststraten zijn in Alkmaar en Zwaag, en dat is voor veel mensen te ver weg, denken ze.

Huisartsen op Texel zijn bang dat mensen met milde klachten zich niet laten testen omdat ze daarvoor een eind moeten reizen. De dichtstbijzijnde teststraten zijn op dit moment in Alkmaar en Zwaag, maar daar komt verandering in. Na navraag van NH Nieuws blijkt dat de GGD op zoek is naar een testlocatie op Texel. Ook wordt er 1 september een testlocatie in Den Helder geopend.

De woordvoerder van de GGD Hollands Noorden weet nog niet hoe lang het gaat duren voor de teststraat in gebruik wordt genomen. "Het hangt van de ontwikkelingen af, maar als het positief is, kan het snel gaan." Specifieker kon de

Zorgen

De huisartsen kunnen zelf niet iedereen testen omdat daar te weinig capaciteit voor is. Huisarts Josine Blanksma uitte gister haar zorgen op NH Radio: "Het is een mengelmoes van mensen. Uit alle hoeken van Nederland en ook Duitsland komen mensen hierheen. Dat in combinatie met de oudere bevolking van het eiland, brengt risico's met zich mee."

Ze vertelde te begrijpen dat mensen geen vakantiedag willen inleveren om zich te laten testen en deed daarom een oproep voor een teststraat op het eiland. Op die manier kan een eventueel cluster op tijd worden ontdekt: "We zien bijvoorbeeld ook in Spanje dat juist op de plekken waar veel mensen uit verschillende plekken samenkomen, clusters ontstaan. Dat moeten we echt voorkomen."