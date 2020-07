Naleven van coronaregels moet niet verslappen op Texel: "Het moet geen tweede Hillegom worden"

TEXEL - De Texelse burgemeester Michiel Uitdehaag heeft aangekondigd dat er meer toezicht komt om te controleren of de coronaregels wel na worden geleefd. "Of we de zomer goed doorkomen is een verantwoordelijkheid van ons allen."

Er zijn weer steeds meer toeristen op Texel. De burgemeester schrijft in een persbericht dat het goed gaat op het eiland, maar dat net als in de rest van het land de aandacht voor de coronaregels bergafwaarts gaat: "Met een dergelijk besmettelijk virus, mogen en kunnen we niet verslappen. Iedereen wordt geacht de maatregelen in acht te nemen voor zijn eigen en een ander zijn gezondheid. Als gemeente gaan we nog nadrukkelijker handhaven."

Waarschuwingen

Verschillende horecagelegenheden hebben de afgelopen tijd een officiële waarschuwing gehad omdat ze zich niet an de coronaregels hebben gehouden. Volgens burgemeester Uitdehaag is de tijd van waarschuwen nu voorbij: "Boa’s voeren elk weekend controles uit en ook de politie gaat zich meer richten op naleving van de coronaregels"

Testcapaciteit

Eerder uitten huisartsen al zorgen over de testcapaciteit op het eiland. Huisartsen kunnen niet iedereen testen en de dichtstbijzijnde coronateststraten zijn op dit moment in Alkmaar en Zwaag. Dat is een eind reizen vanaf het eiland, wat een extra drempel opwerpt voordat iemand getest kan worden. Vanaf 1 september komt er een testlocatie in Den Helder en de GGD is op zoek naar een testlocatie op Texel.