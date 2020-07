Huisartsen pleiten voor coronatestlocatie op Texel: "Het is een hier een mengelmoes van mensen"

Huisartsen zien dat veel mensen zich nu niet laten testen, omdat de testlocaties te ver weg zijn. Zelf kunnen de huisartsen niet iedereen testen, hier hebben ze te weinig capaciteit voor.

Volgens huisarts Josine Blanksma is de hoeveelheid toeristen op het eiland een gevaar. "Het is een mengelmoes van mensen. Uit alle hoeken van Nederland en ook Duitsland komen mensen hierheen. Dat in combinatie met de oudere bevolking van het eiland, brengt risico's met zich mee", vertelt ze op NH Radio.

Bewoners en toeristen die zich willen laten testen, moet nu nog naar de testlocaties in Alkmaar of Zwaag. Een derde testlocatie in Den Helder wordt waarschijnlijk pas in september geopend. "Ik snap dat iedereen een testlocatie voor z'n deur wil. Maar nu moeten mensen erg lang reizen. Als je als bijvoorbeeld milde symptomen hebt, dan kost het je een vakantiedag. Dan maak je al snel de keuze om niet te gaan", aldus Blanksma.

Cluster

Met een testlocatie op Texel kan een cluster dat zich aan het ontwikkelen is, snel worden vastgesteld. Dat is volgens de huisartsen belangrijk, zeker omdat de afgelopen weken weer meer toeristen naar het eiland komen. "We zien bijvoorbeeld ook in Spanje dat juist op de plekken waar veel mensen uit verschillende plekken samenkomen, clusters ontstaan. Dat moeten we echt voorkomen."