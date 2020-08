Bezoekers Amsterdamse Wallen negeren mondkapjesplicht: "Sluit alles om 23.00 uur"

AMSTERDAM - De mondkapjesplicht is inmiddels een week geleden ingegaan in de drukste gebieden van Amsterdam. Maar weinig mensen in het Wallengebied lijken zich daar wat van aan te trekken. Bewoners en politci willen extra maatregelen.



Als je in de middag of avond een moment pakt om door het Wallengebied te lopen valt het meteen op. Ondanks de waarschuwingsborden, hosts en handhavers, loopt een merendeel van de bezoekers en toeristen in het Wallengebied rond zonder mondkapje.

Quote "Zonder sancties of straf denken mensen toch een beetje dat het een grap is" Dionijs, bewoner wallengebied

Voor Dionijs, bewoner van het Wallengebied, is het helder. "Niemand houdt zich aan de mondkapjesplicht, niemand houdt zich aan de anderhalve meter afstand. De eigen verantwoordelijkheid neemt men dus niet. Dat weet ik en vele bewoners met mij nu wel!" Tekst gaat verder onder de video.

Op de Wallen wordt het mondkapje nauwelijks gedragen - NH Nieuws

Gebrek aan handhaving Net zoals bij het alcoholverbod in het Wallengebied blijkt handhaven op de mondkapjesplicht ook moeilijk. De gemeente heeft in eerste instantie toegezegd om mensen de tijd te geven om te wennen aan de mondkapjesplicht. De politie deelt in de eerste paar dagen van de mondkapjesplicht nog geen boetes uit. Dionijs denkt dat de mondkapjesplicht daarom in het Wallengebied weinig zin heeft. "Je ziet dat de borden er wel staan en dat mensen er op worden aangesproken. Maar zonder sanctie of straf denken mensen toch een beetje dat het een grap is." Een bewoner aan de Oudezijds Voorburgwal deelt de zorgen. "Wanneer de politie langs rijdt en mensen vertelt dat ze hun mondkapje moeten dragen dan doet iedereen zijn of haar mondkapje op. Vervolgens minder dan een minuut later doet iedereen hem weer af."

Quote "De openbare ruimte blijft toegankelijk, maar alles gaat dicht" Daan Wijnants, VVD Raadslid Amsterdam

VVD-raadslid voor Amterdam, Daan Wijnants, stelt daarom een alternatief plan voor. "Als het niet lukt om de mondkapjesplicht te handhaven dan stellen wij in het Wallengebied een sluitingstijd van 23.00 uur voor. Dat geldt dan voor alle bars, ramen, kroegen, winkels en coffeeshops." Dionijs is helemaal voor. "Het grote feesten met dronken toeristen begint vaak rond 23.00 uur. Dus het zou een hele goede oplossing zijn." Bewoner van het Wallengebied Chris vindt het voor zichzelf als bewoner heerlijk als alles om 23.00 uur dicht zou gaan. Hij zou dan eindelijk weer een nacht door kunnen slapen. "Maar ik zou het wel zielig vinden voor de sekswerkers. Zij hebben al zo'n moeilijke tijd doorgemaakt. Ik heb ook verder geen last van hen. Dus voor hen zou ik het jammer vinden." Tekst gaat verder onder de video.

Bewoners van het Wallengebied willen een avondklok van 23.00 uur - NH Nieuws

Dionijs, vindt het zoals nu gaat onhoudbaar. "We zien dat de Corona besmettingen weer enorm snel toenemen. Als dan straks ook het 23.00 uur voorstel te laat wordt doorgevoerd, heeft dat ook geen zin meer. Dan komt er weer een tweede golf aan, kunnen we weer in lockdown en dan zijn we zo verschikkelijk veel verder van huis."