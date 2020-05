Amsterdamse Wallen door corona nu stilste stukje Amsterdam: "Het is bijna luguber"

AMSTERDAM - Van het ene op het andere moment is niets meer vanzelfsprekend en moeten we wennen aan een nieuw normaal. In de serie 'In tijden van Corona' gaat NH Nieuws op zoek naar de impact van de crisis op het dagelijks leven van de Noord-Hollander.

In deze aflevering zijn we op De Wallen van Amsterdam. De rosse buurt veranderde in korte tijd van het drukste naar het stilste deel van de stad. Bewoner, schrijver en journalist Willem Oosterbeek vindt dat echter helemaal niet erg. Vanuit zijn huis op het Ouderkerksplein kan hij nu de eenden in de gracht horen kwaken. Zoiets heeft hij nog nooit meegemaakt.

Het is acht uur 's avonds als we door de oudste buurt van Amsterdam lopen. Normaal gesproken zou het topdrukte zijn. Maar nu is het er uitgestorven. "De bars en winkels zijn dicht, alle ramen zijn leeg en ook de toeristen zitten thuis", vertelt Willem met glimlach op zijn gezicht.

Oosterbeek ergert zich al jaren aan de vele toeristen in zijn buurt. "Ik heb niets tegen de dames. Maar het is het soort publiek dat ze aantrekken waar ik me aan stoor. Het zijn veelal groepen jongemannen, die brullen, gillen, zuipen en pissen. En niet alleen overdag, vooral 's nachts is het hier een immens lawaai", legt hij uit.

De ondernemers zien graag dat alles snel weer wordt zoals het voor de crisis was. Maar voor Oosterbeek mag deze situatie nog wel even voortduren. "Het is zonde dat het oudste en mooiste deel van Amsterdam helemaal gedomineerd wordt door de seksindustrie. Nu is de kans om hier iets anders van te maken", meent Oosterbeek.