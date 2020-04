In tijden van corona: "Deze crisis is wel een reality check"

Van het ene op het andere moment is niets meer vanzelfsprekend en moeten we dankzij de coronacrisis wennen aan een nieuw normaal. In de serie ‘In tijden van Corona’ gaat NH Nieuws op zoek naar de impact van de crisis op het dagelijks leven van de Noord-Hollander.

De eerste aflevering gaan we op pad in het Beatrixpark in Amsterdam. Voor de buurt is het park nu meer dan ooit een plek om er even uit te zijn. Toch is ook hier de crisis voelbaar. Iedereen wordt er door geraakt en iedereen heeft een eigen verhaal.



Zo maken we onder andere kennis met bokser Gino da Fonseca. Zijn carrière staat op pauze omdat er niet meer gebokst mag worden. In het park ziet hij veel angst bij mensen. "Allemaal van die blikken van 'kom niet te dichtbij, waar gaan we naartoe'", vertelt hij tegen NH Nieuws.

Terug van buitenlandstudie

Behalve de gebruikelijke hondenbezitters maken ook veel en ouderen en jongeren gebruik van het park. Zo spreken Max en Olivier er af om wat bij te kletsen. Ze studeren beiden in Kopenhagen. "Maar omdat alles in Denemarken in een lockdown zit, wonen we nu weer bij onze ouders", legt Olivier uit.



Ook ontwerper/uitvinder Eibert Draisma is er even uit. Hij heeft ruim een maand binnengezeten vanwege het coronavirus. “Ik heb al weken geen koorts of verkoudheid meer. Maar als ik op een dag wat dingen doe, heb ik de volgende dag stampende hoofdpijn en blijf ik in bed liggen”, vertelt hij.

Reality check

Volgens Draisma is de coronacrisis wel een reality check. "Misschien zet het de mensen wel aan het denken over hoe we met z’n allen de wereld overbevolken en plunderen. Hopelijk begrijpen mensen nu dat alsmaar meer, beter en sneller niet de juiste weg is", aldus Draisma.

Bekijk hier de eerste aflevering: