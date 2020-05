In tijden van corona: Zonnehuis Amstelveen in gevecht met het virus en de eenzaamheid onder bewoners

Van het ene op het andere moment is niets meer vanzelfsprekend en moeten we wennen aan een nieuw normaal. In de serie ‘In tijden van Corona’ gaat NH Nieuws op zoek naar de impact van de crisis op het dagelijks leven van de Noord-Hollander.

In de deze aflevering zijn we in het Zonnehuis in Amstelveen. Dankzij strikte maatregelen en intensief testen heeft het zorgcomplex het virus goed onder controle. De keerzijde van deze aanpak is echter dat de eenzaamheid onder de bewoners groot is.

Het nieuwe normaal betekent voor de bewoners van het Zonnehuis vooral dat ze veel op hun kamer zitten. Contact met de familie en de buitenwereld gaat alleen nog via de telefoon of Ipad. Zwaaien op afstand kan nog wel. Maar even knuffelen met je dochter of kleinkind is er niet meer bij.

Contact via een hoogwerker

In de reportage maken we kennis met Bibette Zegers. Al zes weken lang ziet ze haar moeder Rita alleen nog maar op afstand of via de telefoon. Op bevrijdingsdag kan ze vanaf een hoogwerker eindelijk haar moeder weer van dichtbij zien. “Als je je moeder in de ogen kijkt dan zie je wat er in iemand omgaat, dat voelt toch wat persoonlijker”, vertelt ze.

Manager behandelcentrum Hans van Willenswaard van het Zonnehuis begrijpt maar al te goed dat het nieuwe normaal niet ideaal is. “Het is niet alleen het contact met de buitenwereld dat wegvalt, ook de contacten met de andere bewoners zijn gereduceerd tot een minimum”, vertelt hij in een lege fysioruimte. Het gaat hem aan het hart om het leven van de bewoners zo draaglijk mogelijk te maken.

De medewerkers zijn zich voortdurend bewust, dat zij het virus kunnen meenemen naar binnen, met alle vreselijke gevolgen van dien. In het verlaten restaurant vertelt verpleegkundige Myriam van Dongen dat ze daarom niet meer naar de supermarkt gaat. “Puur uit veiligheid, omdat je wil voorkomen dat je vanuit de supermarkt het virus naar binnen meeneemt en je collega’s en de bewoners besmet.”