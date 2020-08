Mondkapjesplicht in drukste gebieden Amsterdam: "Dat gaat toch niet werken zo!"

AMSTERDAM - Vanaf morgen geldt er in de drukste gebieden van Amsterdam een mondkapjesplicht. De waarschuwingsborden zijn vandaag al geplaatst. Maar niet iedereen vind dit de geschikte aanpak om de coronapandemie te bestrijden.

De reacties van mensen op straat zijn gemengd. Sommigen vinden dat de borden niet zichtbaar genoeg zijn. "Misschien hadden ze beter een soort banners over de straat heen kunnen hangen."

De waarschuwingsborden zijn geplaatst bij de Nieuwedijk, Kalverstraat, Wallen, Albert Cuijpstraat en Plein 45. Vandaag zaten er nog plastic zakken over de borden heen, die worden morgen verwijderd.

Stan, die woonzaam is in het Wallengebied, zegt. "Dan moet ik 50 meter lopen en dan mag het mondkapje ineens weer af. Dan gaat iedereen hier op de hoek van deze drukke straat zijn of haar mondkapje af doen. Dat helpt toch niet."