Kickbokser Danenberg terug in de ring voor Glory

HOORN - Kickbokser Eyevan Danenberg gaat na een periode van ruim een jaar eindelijk weer een wedstrijd vechten. De Horinees, die vecht binnen de prestigeuze kickboksorganisatie Glory, zal in het weekend van 2 en 3 oktober weer de ring instappen.

"Het waren hele saaie en onzekere maanden, maar gelukkig kan ik nu eindelijk weer naar een wedstrijd toewerken'', vertelt Danenberg. De kickbokser kon vanwege het coronavirus maanden lang niet sparren in zijn gym en een wedstrijd vechten leek ook lange tijd onzeker. Bovendien waren er ook nog berichten dat het financieel niet goed gind met kickboksorganisatie Glory.

''Ik schrok van de berichten, maar ik moest nog maar zien wat er allemaal waar van was''

Uiteindelijk kwam er vorige week dan toch het positive bericht dat Danenberg zijn opwachting gaat maken bij een nieuw Glory evenement in het weekend van 2 en 3 oktober. "Ik mag nog niet zeggen tegen wie ik ga vechten, dat wordt later nog bekend gemaakt. Ik ben nu vooral heel blij dat ik na zo'n lange tijd weer in de ring mag stappen.''