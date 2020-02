Amsterdam Lichtgewicht Mo gaat voor wereldtitel kickboksen: "Eindelijk heb ik die kans"

AMSTERDAM - Al van jongs af aan traint de 20-jarige Mohammed Boutasaa uit de Transvaalbuurt bij zijn kickboksschool in Amsterdam-Oost. Zaterdag kan hij in Eindhoven wereldkampioen in de categorie lichtgewicht worden bij kickboksbond Enfusion.

Ruim tien jaar geleden stapte hij de sportschool van trainer Mo Ben Nasser binnen, die hem niet alleen trainde, maar ook begeleidde bij onder meer zijn huiswerk. De trainer trekt al jaren jongeren de ring in, om ze zo te beschermen tegen de verleidingen van de straat. Al tien jaar "Jaren geleden ging hij al met mij naar wedstrijden in Groningen en in andere steden, terwijl hij zelf ook nog best wel jong was. Ik was tien of elf, hij was twintig. Moet je je voorstellen, hij nam de jongens mee, gingen ze vechten, verzorgde ons, en dat nu voor mij al tien jaar. Dat respecteer ik heel erg", aldus Boutasaa. Volgens Ben Nasser, die ook verbonden is aan stichting Dynamo, was het niet altijd makkelijk. "Je moet natuurlijk heel veel inzet tonen om die jongens van de straat te houden. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar vaak lukt het wel. Die jongeren krijgen hier respect, discipline en handvatten mee om hun emoties en discipline te beheersen."

Quote "Ik ben nog steeds die onschuldige jongen" Kickbokser Mo Boutaasa

En zoals de trainer ervoor zorgde dat Boutasaa bleef trainen, is de kickbokser nu zelf uitgegroeid tot een rolmodel voor de jeugd. "Ik probeer het positieve en het mooie te laten zien, zodat ze zelf ook gaan denken van hé ik wil ook een kickbokscarrière beginnen. Ik wil ook net als Mohammed Boutasaa gerespecteerd worden. Net als acht jaar geleden, toen AT5 hem al eens interviewde, is Boutasaa nog altijd heel erg gefocust. Met meisjes is hij dan ook niet bezig. "Ik ben nog steeds die onschuldige jongen", zegt hij lachend. Ongeslagen in 77 partijen Onschuldig of niet, de kans dat Boutasaa de wereldtitel terug naar Amsterdam neemt is groot: in zijn kickbokscarrière is hij in 77 partijen nog ongeslagen. De wedstrijd begint zaterdag om 21.00 uur.