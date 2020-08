Hadden drenkelingen in zee wellicht voorkomen kunnen worden?

ZANDVOORT - De rode vlag die aankondigt dat zwemmen in zee verboden is, werd gisteren gehesen op de Noord-Hollandse stranden. Toch kon dat niet voorkomen dat twee mensen om het leven zijn gekomen in de zee. Ernst Brokmeier van de Zandvoortse Reddingsbrigade vertelt in de Ochtendshow van NH Radio dat hij niet denkt dat het verschil had gemaakt wanneer deze rode vlag eerder was gehesen. "Ik denk dat de keuzes goed gemaakt zijn, het handhaven is zeer, zeer lastig."

De stranden van Noord-Holland waren gisteren afgeladen vol. Het was 35 graden en iedereen zocht verkoeling in het water. De zee was echter gevaarlijk en er kwamen dan ook twee mensen, in Zandvoort en Wijk aan Zee, om het leven. De Reddingsbrigade gaat goed uitzoeken wat er is gebeurd en hoe deze situaties eventueel voorkomen kunnen worden.

Had de rode vlag eerder gehesen moeten worden om slachtoffers te voorkomen? Dat blijft een moeilijke kwestie, vertelt Ernst Brokmeier van de Zandvoortse Reddingsbrigade. "Of dat het verschil had gemaakt, blijft lastig. Het handhaven van de rode vlag is voor ons zeer, zeer moeilijk. Ik denk wel dat de keuzes goed gemaakt zijn. We gaan zeker met diverse instanties bekijken hoe het allemaal exact verlopen is. Ieder geval staat op zich en we moeten kijken of er in de toekomst andere maatregelen nodig zijn."

"Vorige week hadden we al een paar dagen relatief veel stroming. Daarna werd het weer wat rustiger weer, maar gisteren zagen we de wink aanwakkeren tot windkracht 5 in de middag. Dat betekende: ongunstig laag water, meer muien langs de kust, hogere golven en daarmee kreeg je ook meer stroming in de zee. "