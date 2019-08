Verbazing bij reddingsbrigade: zwemmers negeren rode vlag

WIJK AAN ZEE - De reddingsbrigade van Wijk aan Zee, de KNRM en de kustwacht waren er vandaag maar druk mee. Ze zochten anderhalf uur naar een zwemmer. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis: de zwemmer bleek er nooit geweest te zijn.

De reddingsploegen werden gealarmeerd door badgasten die hadden gezien dat iemand de rode vlag had genegeerd en toch was gaan zwemmen. Toen deze waaghals uit het water was gehaald, werd gezegd dar er nóg een zwemmer in zee was. Even later bleek dat er niemand als vermist was opgegeven en er geen hoopje kleding op het strand was aangetroffen. Daaruit trokken de hulptroepen de conclusie dat het om een misverstand ging. De zoektocht werd gestaakt.

Bij de reddingsbrigade heerst verbazing over zwemmers die zaterdag ondanks de storm en de rode vlag toch het water in gingen. Bij de strandopgang stonden aanwijzingen en de rode vlag wapperde prominent. "We doen er zoveel mogelijk aan om mensen te waarschuwen, maar helaas gebeurt het nog dat zwemmers de rode vlag negeren of misschien niet weten wat de kleur betekent", zegt lifeguard Rick.

'We kunnen het niet alleen'

Hoewel de aanwijzing van strandgasten dat er nog iemand in zee was op een misverstand berustte, is zijn collega Jeffrey blij met het extra paar ogen die oplettende zon-aanbidders bieden. "We kunnen het niet alleen, we moeten het met elkaar doen, dus zijn we blij als mensen ons waarschuwen."