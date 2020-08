Andijker Gerard Oud handelt in oldtimers: geen roestbakken, maar pareltjes

ANDIJK - Oldtimers zijn de passie van Andijker Gerard Oud. Amerikaanse oldtimers welteverstaan. Waar veel mensen auto's zien die rijp zijn voor de sloop, ziet hij vooral pareltjes met allemaal een eigen verhaal.

Gerard Oud uit Andijk handelt in oldtimers - NH Nieuws

"Er zijn een aantal auto's die gerestaureerd moeten worden. Maar dat is juist de sport, de uitdaging. Om de onderdelen bij elkaar te zoeken en de auto weer op de weg te krijgen", legt Oud uit. Rolls Royce onder de vrachtwagens Het begon toen hij tiener was met klassieke brommers. Maar de grote Amerikaanse auto's laten zijn hart inmiddels sneller slaan. Z'n favoriet? Dat is een Diamond T., een truck uit 1945. "In principe is alles te koop, maar het liefste hou ik deze het langste in het bezit. Dit is een hele zeldzaam voertuig en werd ook wel de Rolls Royce onder de vrachtwagens genoemd."

Quote "Eentje stond al 25 jaar in de bosjes. Die moest mee naar Nederland" Gerard oud, oldtimerhandelaar

Achter iedere auto zit wel een goed verhaal. Bijvoorbeeld hoe Gerard een Plymouth Belvedere uit 1960 vond tijdens een reis door Californië. "Die vond ik in het wild. We gingen kijken naar een andere auto. Maar toen liep ik verder over een bergpad en zag ik opeens deze auto staan, half in de bosjes. Daar bleek hij al 25 jaar te staan. Ik dacht: 'Nou, dat is een leuk ding'. En toen zag ik dat het ook nog een coupé was, dus die moest mee naar Nederland." Tekst gaat verder onder de video

Nadat 2019 tegenviel qua verkoop lijkt 2020 een beter jaar te worden. De handelaar verkoopt de oldtimers door heel Europa. "We begonnen heel goed, maar we hebben wel een beetje last van corona. Maar dit jaar is redelijk tot goed."