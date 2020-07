IJmond Doodzieke Dennis werkt aan zijn droom: oldtimertocht voor gezinnen die het zwaar hebben

BEVERWIJK - Dennis André heeft een droom. Hij wil gezinnen die het moeilijk hebben de dag van hun leven aanbieden. Dat moet gestalte krijgen in de vorm van een tourtocht voor oldtimers. Zelf is hij ongeneeslijk ziek, en hij wil zijn resterende tijd graag besteden aan het helpen van anderen.

Dennis is zelf de trotse bezitter van een Oldsmobile, een Amerikaanse slee waarin je zweeft over de weg. Hij heeft de auto aangeschaft kort nadat bij hem een zeldzame vorm van kanker werd geconstateerd. De verwachting is dat hij nog een paar jaar te leven heeft. In die tijd wil hij zich nuttig maken voor de samenleving. Dat doet hij al via vrijwilligerswerk bij de Hartenkamp. Kinderen Hij zegt te hebben gemerkt dat er gezinnen zijn die niet in aanmerking komen voor leukte uitjes omdat ze niet gekoppeld zijn aan een instelling. "Die missen van die leuke dagen die je als gezin even wat ontspanning geven. Ik ben zelf vader van een zoon met een beperking. Er zijn genoeg mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Ik weet hoe mooi het is als je je kind een moment van blijdschap kan geven."

Dennis is de zoon van oud-voetballer Fred André, in de jaren zestig en zeventig boegbeeld van Telstar. Zijn vader is enkele jaren geleden overleden. Hij prijst zich gelukkig dat senior niet mee heeft hoeven meemaken dat bij zijn zoon kanker werd geconstateerd. Aan de andere kant was het mooi geweest als hij had kunnen zien hoe Dennis vordert met de voorbereidingen voor de tocht met oldtimers.

"Er moet nopg een hoop gebeuren", zegt hij. "Maar het is mooi om te zien hoeveel mensen aanbieden mee te willen werken, bijvoorbeeld door hun auto beschikbaar te willen stellen. In mijn ideaalbeeld starten we in het centrum van Beverwijk waar de auto's kunnen worden bewonderd, een erehaag wordt gevormd en de gezinnen in het zonnetje worden gezet." Corona Hij begrijpt dat het lastig is dit evenement in deze tijd van corona te organiseren. "Als we het doen, moeten we het goed doen. Dus het zal nog wel even duren. Dat geeft me de gelegenheid het goed op poten te zetten en met iedereen te gaan praten, vooral met de gemeente Beverwijk natuurlijk."

Aan de andere kant heeft hij ook best een beetje haast, want hij weet niet hoe lang hij nog te leven heeft. "Het zou natuurlijk mooi zijn om de eerste keer mee te maken en dat het na mijn dood jaarlijks een vervolg krijgt. Maar laat ik niet teveel vooruit kijken, er moet nog een hoop gebeuren." Dennis roept belangstellenden of mensen die hem, in welke vorm dan ook, willen steunen, op zich te melden via e-mailadres [email protected]