'Joyriders' hebben het gemunt op diefstal van oldtimers in Enkhuizen: "Wie is de volgende?"

ENKHUIZEN - Het is zondagnacht in Enkhuizen niet alleen gebleven bij de poging om de rode oldtimer eend van Gerjan van Tongeren te stelen. Ook Koen Bibo trof zijn Opel Ascona uit '76 maandagochtend aan met een zwaar beschadigd slot en bedrading. Waarom zijn deze auto's de dupe geworden en zal het bij deze twee keer blijven?

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag eerst geprobeerd om de auto van Koen Bibo te stelen aan de Kuijpersdijk, zo rond de klok van half vier. Toen deze poging mislukte, is er mogelijk weer een poging gedaan om de oldtimer aan de Parklaan te stelen. Ook deze poging mislukte.

Het blijft alleen wel speculeren of het om dezelfde daders gaat, want hier is geen bewijs van. Zowel Koen als Gerjan hebben aangifte gedaan, maar de politie bevestigt aan NH Nieuws dat er nog geen sprake is van een 'trend'. Toevallig vindt Koen het alleen niet: "Ik ben bijna honderd procent zeker dat dit dezelfde daders zijn geweest."

Joyriden

Maar waarom hebben ze het op deze oldtimers gemunt? "Bij mijn auto gaat het niet om de opbrengst, want zoveel levert die auto niet op. Het gaat volgens mij om joyriding, puur 'zin hebben' om een auto te stelen en daarmee te gaan crossen", aldus Koen.

Twee keer mislukt

Koen zijn auto werd 'gered' van diefstal omdat de auto in het stuurslot schoot. "Ze hebben het contact wel enorm beschadigd, en mijn buurvrouw heeft gehoord dat ze hem probeerden te starten. Er is alleen niemand gezien, maar de auto stond een een stuk naar voren gerold en was open gebroken toen ik 's ochtends ging kijken", vertelt Koen.

De rode eend van Gerjan van Tongeren maakte zoveel geluid toen de dieven hem probeerden te stelen, dat ze schrokken en het op een lopen zetten. Een buurvrouw van Gerjan werd er zelfs wakker van en zag twee mensen met capuchons het Snouck van Loosenpark in vluchten.

Balen

Beiden Enkhuizers balen ontzettend van de poging om hun dierbare auto te stelen. "Ik rij er dagelijks in. Nu kan dat niet meer en moet ik weer op zoek naar de zeldzame onderdelen om de Ascona te repareren", zegt Koen. "In wat voor een verloederende maatschappij leef ik? Nu ben ik de pineut maar wie is de volgende", vertelt Gerjan.