Twee mannen proberen oldtimer te stelen in Enkhuizen: "Is een wielklem dan de enige oplossing?"

ENKHUIZEN - Twee mannen hebben vannacht geprobeerd om een oldtimer te stelen aan de Parklaan in Enkhuizen. Eigenaar Gerjan van Tongeren is boos. "In wat voor een verloederende maatschappij leef ik? Dit is de zoveelste keer. Nu ben ik de pineut en straks weer iemand anders?"

De Parklaan in Enkhuizen is al drie dagen onverlicht door defecte straatlantaarns. Hierdoor kon de gepoogde diefstal misschien makkelijker plaatsvinden.

De oldtimer - een rode eend - stond 'gewoon' geparkeerd op het pad van de eigenaar. Twee mannen met capuchons braken gisternacht rond 05.00 uur de auto open om bij de bedrading te komen. Deze hebben ze vervolgens doorgeknipt, om de auto stilletjes van het pad te kunnen duwen.

'Iedereen kent het geluid van mijn eend'

Honderd meter verderop probeerden de dieven de auto te starten. Deze maakte alleen zoveel geluid - met dank aan zijn oude leeftijd - dat een buurvrouw er wakker van werd. "Iedereen kent mijn rode eend en het geluid dat hij maakt", aldus Gerjan. De buurvrouw zag twee mannen nog net wegrennen richting het Snouck van Loosenpark, die het mogelijk op een lopen hebben gezet na het horen van de 'herrie'.

Niet de eerste keer

De auto kon, verlaten op straat, weer teruggeduwd worden naar het huis van Gerjan. Maar opgelucht is hij op zijn zachts gezegd niet. "Dit is niet de eerste keer dat ze aan mijn eend zitten. Vorig jaar is er al twee keer benzine uit de tank gestolen. Toen heb ik er een extra dop met slot opgezet. En wat nu? Moet ik mijn auto nu ook nog eens met een stuurklem of wielklem beschermen? In wat voor een verloederende maatschappij leef ik?"

Gerjan hoopt dat andere buren die iets gezien hebben zich willen melden bij de politie. Ook waarschuwt hij omwonenden. "Nu ben ik de pineut, maar morgen weer een ander." Ook heeft Gerjan aangifte gedaan bij de politie.