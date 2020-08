Weer meer coronabesmettingen in 't Gooi: grootste stijging sinds begin juni

Vooral de afgelopen dagen nam het aantal besmettingen toe: afgelopen zondag kwamen er tien nieuwe coronabesmettingen bij, gisteren twaalf.

Dat er nu meer nieuwe coronabesmettingen zijn kan onder meer te maken hebben met het feit dat veel mensen zich de afgelopen weken hebben laten testen. De coronateststraat van de GGD achter de brandweerkazerne van Bussum kende afgelopen week topdrukte. Op enkele dagen kwamen er zelfs meer dan vierhonderd mensen langs om zich te laten testen. Volgens de GGD kan de toename van het aantal testen te maken hebben met het feit dat mensen zekerheid willen hebben voordat ze op vakantie gaan.

Reden tot paniek is er volgens de GGD nog niet. De corona-afdelingen van de ziekenhuizen van Tergooi zijn bijvoorbeeld nog altijd leeg. Daar komt nog eens bij dat verreweg de meeste van de tot nu toe bijna 15.000 coronatesten geen besmetting aantonen.

Hou je aan de regels

Wel roept de Gooise GGD mensen met klem op om wel de regels na te blijven leven: houd anderhalve meter afstand en laat je testen als je klachten hebt. En als je klachten hebt: blijf thuis.

De GGD merkt dat de regels de laatste tijd meer worden genegeerd. "Door het mooie weer en de vakantieperiode hebben mensen contact met veel andere – al of niet – bekenden. Mensen zitten met elkaar in de auto, of in de trein of in het vliegtuig met veel mensen bij elkaar, kamperen met anderen, barbecueën met vrienden, gaan even langs bij familie, met de kinderen naar het zwembad, drinken met kennissen wat op een terrasje, enzovoort. Helaas wordt de anderhalve meter regel hierbij niet altijd gehanteerd."

Dat meer mensen elkaar zien zorgt ervoor dat bron- en contactonderzoek een stuk complexer wordt, stelt de GGD. Met zo'n onderzoek probeert de GGD de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat je meer mensen ziet - en niet altijd weet wie je precies gezien hebt - is veel moeilijker na te gaan wie je mogelijk besmet zou kunnen hebben.