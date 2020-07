Gooise coronateststraat ook 's avonds open om drukte aan te kunnen

BUSSUM - Steeds meer mensen in 't Gooi willen zich laten testen op het coronavirus. De coronateststraat gaat daarom vanaf deze week langer open om de drukte aan te kunnen. Ook wordt de testcapaciteit opgeschroefd.

Mensen met klachten kunnen vanaf deze week doordeweeks tot 20.00 uur 's avonds een test laten doen. De testcapaciteit in het weekend wordt verdubbeld, zodat ook de toestroom goed doorloopt.

Het aantal coronatests is vooral de afgelopen week toegenomen. De afgelopen dagen kwam de teller op enkele dagen al zelfs op de driehonderd tests per dag uit. Een verklaring is daar niet meteen voor. Volgens een woordvoerder van de GGD kan dat te maken hebben met het feit dat mensen zekerheid willen hebben voordat ze op vakantie gaan.

Vijftien positieve tests

Uit alle tests komen overigens tot nu toe slechts enkele nieuwe besmettingen: de afgelopen zeven dagen bleken er vijftien mensen besmet met het coronavirus. Dat is nog altijd weinig: de corona-afdelingen van de twee Gooise ziekenhuizen van Tergooi zijn al sinds begin deze maand leeg.