Gooi Snotterende NH-verslaggever doet coronatest in Bussum: "Best wel kut"

GOOISE MEREN - Hoesten, keelpijn en een snotneus. Omdat verslaggever Rachel Morssink verkouden is, kan ze niet op pad. Terecht of niet? Het kán tenslotte corona zijn. En dus is er maar één oplossing: de coronatest!

"Ik kan niet de deur uit om te gaan filmen en interviewen met dit gehoest," vertelt Rachel Morssink, verslaggever in het Gooi. "Heel vervelend, ik kan wel wát uitzoekwerk doen van achter mijn laptop, maar het liefst ga ik naar buiten!" Kortom, tijd om maar eens coronatest te ondergaan! "Ik belde de GGD en kon diezelfde dag nog terecht in Bussum, heel fijn," vertelt Rachel. En vanzelfsprekend moest dit 'corona-uitje' van A tot Z worden vastgelegd. "Ik ben best wel zenuwachtig", zegt Rachel terwijl ze naar Bussum rijdt. "Want het schijnt best een pittige test te zijn."

Quote "Blijkbaar ben ik een aansteller, want sommige mensen voelen er niets van" NH-verslaggever Rachel Morssink

De test bestaat uit het afnemen van een slijm- en speekselmonster, waarvoor een staafje in neus en mond wordt gestoken. En, hoe was het? "Ik vond het echt verschrikkelijk," vertelt Rachel, die na afloop de tranen in haar ogen had staan. "Maar blijkbaar ben ik een aansteller, want sommige mensen voelen er niets van. Bij mij moest er een spatel aan te pas komen om de mondtest te doen, haha."

Door de coronateststraat

Spatel erbij

Hoesten in je elleboog

De neustest

Rachel in tranen na de test

Mondkapje op